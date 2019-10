Turismo Ambientale, AIGAE: “L’Italia non può più aspettare, necessario un New Deal”

“Abbiamo scritto al Governo, abbiamo scritto una lettera chiara al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’Italia non può più aspettare con un fenomeno che è quello del Turismo Ambientale in costante crescita. Necessita in Italia un New Deal di ambiente e cultura. Necessita una legge chiara sul turismo ambientale. Noi siamo pronti al dialogo”: lo ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE, alla vigilia dell’importante Convention Nazionale delle Guide, in programma domani ad Iglesias, ad appena 50 Km da Cagliari, nell’ambito del Primo Meeting Nazionale Itinerante delle Guide Ambientali Escursionistiche. L’Aigae è la maggiore associazione riconosciuta dal MISE nel campo del Turismo Ambientale. Oggi l’Associazione, presente su tutto il territorio nazionale, rappresenta più di 3000 Guide Ambientali Escursionistiche che ogni anno accompagnano più di 3 000.000 di turisti di cui il 20% stranieri.

“Siamo in Sardegna che è un vero e proprio cuore della biodiversità immerso nel Mediterraneo per sottolineare l’importanza del patrimonio naturale e culturale di questa splendida isola. Dalla Maddalena a Iglesias – ha continuato Galli – passando per Baunei in un abbraccio simbolico a mare, foreste, montagna, culture dell’uomo. Proprio il terreno elettivo per il lavoro della Guida Ambientale Escursionistica, una professione moderna che può portare un grande contributo al Pil del Paese, tutelando e valorizzando il nostro grande patrimonio ambientale e culturale. Abbiamo scritto al nuovo Governo per chiedere un cambio di passo per la valorizzazione delle guide sparse in tutto il territorio italiano. 3000 testimonial di turismo di qualità che hanno solo bisogno di chiarezza delle norme e di un piano nazionale per il turismo ambientale: un New Deal di ambiente e cultura. Domani lanceremo un appello chiaro dall’Auditorium dell’Istituto Minerario “Giorgio Avati” di Iglesias. Ed abbiamo voluto fortemente un Meeting itinerante per la Sardegna, partito dal Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, proseguito in Ogliastra e che si concluderà Domenica 20 Ottobre ad Igliesias, un grande evento organizzato da AIGAE e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente con il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, il Comune di Baunei. L’intero evento l’abbiamo voluto plasticfree”.

Domani, Sabato 19 Ottobre, Convention Nazionale ad Igliesias, con Guide da tutta Italia: “Parchi e Guide fanno lo stesso mestiere”. L’evento di svolgerà dalle ore 9 presso l’Auditorium dell’Istituto Minerario “Asproni”, Via Roma 45 Iglesias .

Interverranno:

Mauro Usai, Sindaco di Iglesias, Tarcisio Agus, presidente del Parco geo-minerario, Fabrizio Fonnesu, presidente del Parco nazionale Arcipelago Maddalena, Mansueto Siuni, sindaco di Masullas

Francesco Peddio, sindaco di Gadoni, Daniela D’Amico, presidente della Commissione Formazione e Aggiornamento di Aigae e funzionario del Parco nazionale d’Abruzzo, Nino Martino, direttore tecnico di Aigae, già direttore dei parchi nazionali Dolomiti bellunesi e Arcipelago toscano, Ciro Pignatelli, direttore del Parco geo-minerario. Conclude: Davide Galli, presidente Aigae.

“Da noi, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, le guide sono dipendenti dell’Ente – ha dichiarato Fabrizio Fonnesu, Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena – e questo rende molto più efficace il nostro lavoro di informazione ed educazione. E’ per noi un grande motivo di orgoglio poter collaborare con AIGAE. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena è un ecosistema di biodiversità, cultura, mare e potenzialità turistiche legate al patrimonio artistico – culturale dell’antica marineria d’Italia. Per noi le Guide sono il vero front-office del Parco, un insostituibile strumento di conoscenza, approfondimento, educazione, interpretazione ambientale. Siamo rammaricati che in Italia non ci sia la possibilità di avere le Guide a lavorare a tempo pieno, nei Parchi, per i Parchi e per la gente. La collaborazione con Aigae è per noi strategica e fonte di speranza perché i Parchi, non solo La Maddalena, ma in tutta Italia, possano funzionare sempre più e meglio per dare informazioni alle persone, conservare la natura e la biodiversità, realizzare un pezzo di futuro sostenibile per la nostra Italia. Al Parco della Maddalena le guide sono dipendenti dell’Ente e questo rende molto più efficace il nostro lavoro di informazione ed educazione”.

Guide e Parchi fanno lo stesso mestiere per far crescere l’Italia ed il suo turismo.

“Parchi e guide fanno lo stesso mestiere è il leit-motiv su cui Aigae sta organizzando decine e decine di eventi nei parchi in tutta Italia. Nella patria di fondazione dei Parchi, gli USA, le guide e i gestori dei parchi, tecnici ed amministrativi, sono tutti in una stessa agenzia federale. Qui da noi le guide, che sono il vero front-office dei parchi – ha concluso Nino Martino, direttore di Aigae e già membro della segreteria tecnica del ministero ambiente e direttore dei Parchi Nazionali delle Dolomiti Bellunesi e dell’Arcipelago Toscano – sono quasi sempre dei liberi professionisti che nel Parco lavorano. Qualche volta su incarico del Parco. Crediamo che l’Italia abbia bisogno di dare un forte impulso ai Parchi e al lavoro della Guida Ambientale, veri e propri motori della green economy che si cerca di potenziare“.

Escursione alla Grotta di Santa Barbara, una sontuosa cattedrale della natura nel cuore di una miniera.

“La Grotta di Santa Barbara è un tesoro unico al mondo e fu scoperta nel 1952, quando durante uno scavo per la costruzione di una galleria, gli operai abbattendo una parete rocciosa si trovarono dinanzi un magnifico antro. Una vera cattedrale sotterranea, scintillante e maestosa che è all’interno della Miniera di San Giovanni. La si raggiungerà attraverso un intricato sistema di gallerie sotterranee rese fruibili per mezzo di un trenino che, dopo un percorso di 700 metri, condurrà a un ascensore che sale lungo un pozzo”.

OGGI – Venerdì 18 Ottobre escursione per vedere un’opera di ingegneria unica al mondo, un sistema sotterraneo di imbarco su nave dei minerali che venivano prodotti nelle miniere della Vieille Montagne. Partenza alle ore 15 da Iglesias, dal Parcheggio Belvedere in Nebida.

“Porto Flavia è un’opera di ingegneria mineraria unica al mondo. Fu ideato, progettato e realizzato nel 1924 dall’ing. Cesare Vecelli su incarico della società proprietaria delle miniere di Masua, Montecani e Acquaresi.

Quest’opera innovativa consentiva il carico dei minerali direttamente sulle navi in poche ore invece che di giorni con le piccole imbarcazioni a vela latina (le bilancelle). I costi e i tempi di spedizione del minerale di piombo – ha affermato Roberto Rizzo geologo del Parco Geominerario della Sardegna – e zinco estratto dalle miniere presenti lungo la costa di Iglesias vennero fortemente ridotti.

Nel cuore della roccia calcarea vennero scavati 9 silos per lo stoccaggio del minerale, collegati ad una galleria superiore di “carico” e ad una galleria inferiore di “scarico”, con nastro trasportatore fisso e con nastro trasportatore estensibile che veniva proteso verso l’esterno dalla falesia per circa 20 m per caricare direttamente il minerale nelle stive delle navi”.

E nella stessa escursione la grande opportunità di ammirare un’opera davvero unica. La stessa escursione farà compiere un viaggio nel sito minerario di Masua.