Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “‘…’while prices fell in Italy’. Ormai Eurostat fa ‘copia e incolla’ quando diffonde le statistiche sui prezzi delle case in Europa. L’Italia, anche nel secondo trimestre del 2019, è l’unico Paese Ue con valori in discesa. Ma la patrimoniale Imu-Tasi no, quella non scende”. Così in un tweet il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa commentando i dati diffusi oggi dall’Eurostat.