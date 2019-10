Ultima Domenica di Ottobre con forte maltempo all’estremo Sud: violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE]

Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta.

Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, a ridosso di Malta, dove giungeranno nelle ore centrali della giornata colpendo l’isola dei Cavalieri con violenti nubifragi. Nel pomeriggio il nucleo temporalesco si sposterà verso ovest, raggiungendo dapprima Linosa e Lampedusa ed estendendosi nella giornata di domani, Lunedì 28 Ottobre, a Pantelleria e alla Tunisia orientale. Continueranno nel cuore del Mediterraneo fenomeni temporaleschi molto intensi, con nubifragi violentissimi (oltre 200mm di pioggia in poche ore) anche sulle isole italiane del Canale di Sicilia, che rischiano pesanti conseguenze a causa del maltempo di oggi e domani.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: