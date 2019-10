Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Pare proprio che stia per arrivare una bellissima notizia per i cittadini umbri: la Regione finalmente liberata dalle mani del Pd, dopo tanti anni. Forza Donatella Tesei! Ora avanti, anche in Emilia Romagna, con l’aiuto e il sostegno di tanti emiliano romagnoli, vogliamo eguagliare questa grande impresa #obiettivo26gennaio”. Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna.