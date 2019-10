Umbria: Di Maio, ‘alleanza non ha funzionato, strada impraticabile’

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Quello tentato in Umbria dalle forze di maggioranza “era un esperimento. Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa, non ha funzionato. Abbiamo visto che si tratta di una strada non praticabile”. Lo ha detto il ministro e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un’intervista a Skytg24. Di Maio ha anche detto “che il M5S va meglio quando va da solo”, sbarrando dunque la strada ad altre alleanze in vista di nuovi tagliandi elettorali.