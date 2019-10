Umbria: Malpezzi, ‘non incide su governo ma serve svolta’ (2)

(Adnkronos) – “La seconda riguarda il tema delle alleanze. Non si può pensare di costruire all’improvviso una alleanza per battere la peggior destra sovranista e xenofoba. Serve un progetto di ampio respiro, che indichi una visione chiara di Paese e che sia improntato alla vocazione riformista e plurale del Partito Democratico che deve giocare un ruolo da protagonista ribadendo la sua vocazione maggioritaria. Solo così si può tornare ad essere competitivi. In questa fase serve generosità, impegno e responsabilità da parte di tutti. Basta con le polemiche pretestuose, basta agitare lo spettro del voto e basta scaricare sull’azione del governo le tensioni interne dei partiti. L’Italia si aspetta di essere governata”, conclude.