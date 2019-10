Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Al di là della sconfitta in Umbria, il risultato del Pd non delude. Lo dice il commissario dem umbro, Walter Verini, a Rainews. “Siamo attorno al 21 per cento. Alle europee eravamo al 24 e con noi c’era Leu, c’era Carlo Calenda e non c’era ancora stata la scissione della componente renziana. Quindi possiamo dire che il Pd mantiene il suo consenso”.