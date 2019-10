Un hotel completamente sostenibile in perfetta sintonia con le cime delle Dolomiti

A Dobbiaco, comune in provincia di Bolzano, considerato la porta delle Dolomiti, Eldorado per sciatori e fondisti nei mesi invernali e vero paradiso per gli appassionati di escursioni, arrampicate e ciclismo in estate, Rubner Haus ha realizzato in soli 2 mesi e mezzo l’ampliamento, la sopraelevazione e la facciata dell’Hotel Dolomiten, su progetto dello studio di architettura Architekturkollektiv NULL17.

“L’idea era quella di creare continuità con il paesaggio circostante – spiega l’Architetto Michael Baumgartner – creando una struttura che si integrasse perfettamente grazie alla forma dinamica e all’architettura contemporanea, oltre che al materiale realizzato, il legno. Anche la facciata è stata realizzata in legno, in particolare con legno di pino termotrattato, un materiale molto durevole che è in grado di resistere a ogni cambiamento climatico. In particolare, l’ampliamento ha riguardato 8 camere nuove per arrivare a un totale di 31 camere con 59 letti e l’appartamento dei proprietari al primo piano, caratterizzato da un’ampia terrazza che regala attimi di relax alla sola vista del maestoso scenario dolomitico intorno.”

“Le costruzioni in legno realizzate con il sistema costruttivo a telaio, come per questo progetto – spiega il Dr. Ing. Daniel Gasser, Responsabile Sviluppo Prodotto di Rubner Haus – sono caratterizzate da una speciale parete con una struttura che assicura eccellenti valori di isolamento termico. Si tratta di una tecnica di costruzione ecologica e sostenibile, con elementi perfettamente isolati e dimensionalmente stabili che garantiscono ottimi valori di isolamento termico sia in inverno che in estate. La struttura dell’abitazione risulta molto robusta e strutturalmente traspirante, con un elevato contributo alla tutela dell’ambiente grazie a un alto assorbimento di CO², oltre che a tempi di costruzione rapidi grazie all’alto grado di prefabbricazione.”

L’Hotel è dotato anche di uno spazio dedicato al benessere, comprensivo di sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio con acqua fresca, doccia emozionale, solarium, cabina a raggi infrarossi e zona relax con lettini ad acqua e angolo del tè. Il tutto, a stretto contatto con la natura, immersi in un ambiente salutare e lontano da stress e quotidianità. Il ristorante propone specialità della cucina locale, garantendo così puro piacere per cuore e palato.