Paura questa mattina in Francia: uomo asserragliato in un museo e scritte in arabo, “Diventerà un inferno”

L’uomo asserragliatosi da questa mattina al museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa Azzurra, è stato arrestato: è quanto annuncia la prefettura locale. Il museo archeologico di Saint-Raphael si trova nel sud della Francia; la facciata è stata imbrattata con minacciose scritte in arabo, tra cui la scritta “Il museo diventerà un inferno“. L’uomo si era rifiutato di uscire e le forze dell’ordine non sarebbero riuscite ad entrare in contatto con lui. Con un tweet la polizia del dipartimento di Var aveva indicato solamente che era in corso un intervento nel centro della città.

L’uomo, di 25 anni, era solo e non con un complice, come si era pensato inizialmente, a torso nudo, con un cartello dalle iscrizioni in arabo. Con lui non c’erano ostaggi. Il museo archeologico di Saint-Raphael è uno spazio di 800 metri quadri adiacente ad una chiesa romanica. Le teste di cuoio del Raid, giunte da Nizza, sono arrivate sul posto per un blitz fulmineo.

Alle 10 diversi membri del Raid, un’unità d’élite della polizia nazionale francese, si sono posizionati attorno al museo. “Il sospetto è che almeno una persona si sia barricata“, aveva dichiarato all’Afp la prefettura del dipartimento del Var, “sono in corso le traduzioni nella loro interezza” delle iscrizioni sulle facciate del museo.

L’uomo è un 25enne di origine magrebina che verso le 6 era entrato nel museo. Un’impiegata l’aveva scoperto dando l’allarme. La procura di Draguignan, fin da subito, non ha escluso che si tratti del gesto di uno squilibrato.