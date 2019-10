Dagli USA all’Africa: le ultime FOTO di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale

Il comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano, impegnato in numerosi incarichi nell’ambito della missione Beyond dell’Agenzia Spaziale Europea, trova anche il tempo per raccontare le bellezze della Terra, immortalando oceani e cime innevate da un capo all’altro del mondo.

Su Twitter l’astronauta italiano pubblica regolarmente foto: nella gallery gli ultimi scatti, tra cui quello che ritrae la costa africana, il Massachusetts e Cape Cod, l’Himalaya e la Patagonia.