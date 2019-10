USA: Trump voleva costruire una trincea piena di coccodrilli al confine col Messico

Per impedire ai migranti di raggiungere gli Stati Uniti, Donald Trump voleva fare costruire una trincea al confine con il Messico e farla riempire di coccodrilli e di serpenti: lo riporta il New York Times, secondo cui nei piani di Trump i soldati avrebbero dovuto sparare alle gambe dei migranti che cercavano di varcare il confine.

Sono stati intervistati numerosi funzionari della Casa Bianca che hanno discusso con Trump come arginare il flusso migratorio: il New York Times descrive il presidente americano come “molto arrabbiato” nei confronti del suo staff, considerato “troppo moderato” nella gestione dei migranti.