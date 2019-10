Contro le fake news, #PerchéSì premia la comunicazione scientifica ed efficace sui vaccini

Ha attraversato tutta l’Italia #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato alla comunicazione del valore della vaccinazione. Per contrastare le fake news sostenendo e premiando le campagne di comunicazione scientifiche, autorevoli, empatiche, social ed efficaci.

Più di cinquanta i progetti candidati alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione vaccini di Sanofi: campagne di comunicazione sviluppate e lanciate da università, centri di ricerca, associazioni, società scientifiche, ASL e distretti sanitari. In lizza per il primo premio, i finalisti hanno partecipato insieme a trenta giovani creativi e comunicatori sotto la guida di mentor scientifici anche al primo hackathon italiano sulla comunicazione dei vaccini.

Questa mattina, nelle Officine Farneto di Roma, la finale di #PerchéSì che ha designato i vincitori del contest e dell’hackathon.

I vincitori del contest

Per la categoria “ASL e distretti sociosanitari” il linguaggio universale dello sport di ATS Milano Città Metropolitana e per la categoria “Università, Società Scientifiche, Ospedali, Associazioni e Fondazioni” il buon esempio dato dagli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari nella campagna sviluppata dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università.

È stato il medico dell’Inter a dare il fischio di inizio della campagna “Il valore dei vaccini… va in rete”. Così ATS Milano Città Metropolitana ha deciso di raccontare il valore della vaccinazione attraverso il linguaggio empatico, positivo, immediato e universale dello sport. La campagna ancora in corso ha coinvolto medici dello sport, la federazione medico-sportiva e i 49 ambulatori lombardi competenti attraverso attività social, claim divertenti ispirati agli sport e specifiche iniziative informative per i medici sportivi.

Qui il video racconto: https://youtu.be/ibQANYb97O0

In prima linea per dare il buon esempio sulla prevenzione antinfluenzale mettendosi in gioco al fianco del cittadino. Così il team di Vaccinarsinsardegna.org dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha sviluppato una campagna di comunicazione sulla vaccinazione diretta agli operatori sanitari dell’AOU di Sassari. La campagna #IoMiVaccino ha coinvolto anche la squadra di basket Dinamo Sassari come testimonial e protagonista di un flashmob nel campionato di serie A che ha coinvolto migliaia di tifosi presenti.

Qui il video racconto: httsyoutu.be/i9FcUgvSQuQ

Il vincitore dell’hackathon

Tante le nuove idee emerse dai trenta giovani creativi e comunicatori impegnati nel primo hackathon italiano sulla comunicazione dei vaccini. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il progetto video e social “Challenge in a Tok” ideato da Andrea Giovinazzi, Giovanni Mosiello e Riccardo Arciulo. Un progetto che vuole coinvolgere i teenager attraverso il linguaggio dirompente di TikTok, stimolando l’interazione dal basso con il lancio di challenge video sull’importanza della vaccinazione.

I giovani creativi voleranno ad Atene per un viaggio-studio organizzato dall’Institute of Interaction Design di Copenaghen, riconosciuto a livello internazionale per il suo processo di innovazione totalmente basato sulla prototipazione e sulla multidisciplinarità dei team di lavoro.

“La giuria quest’anno è rimasta particolarmente colpita dalle campagne sviluppate sul territorio e dalle nuove idee sviluppate ieri in sede di hackathon di #PerchéSì. Ci danno il polso di una comunicazione scientifica che ha accelerato e ha investito molto negli ultimi anni per contrastare fake news e disinformazione. Molta strada è stata fatta soprattutto sulla capacità di mettersi in ascolto e cogliere nuove modalità di comunicare e arrivare alle persone con l’autorevolezza e competenza”, ha spiegato Paolo Bonanni, Professore di Igiene e medicina preventiva presso l’Università degli Studi di Firenze, coordinatore del gruppo “Calendario per la Vita” e co-Presidente della giuria di #PerchéSì.

“Questo nostro progetto #PerchéSì è innovativo, inclusivo, coraggioso, contemporaneo. Come Sanofi Pasteur per il secondo anno ci mettiamo in ascolto degli esperti della salute e al contempo li facciamo incontrare con chi studia la comunicazione medico-scientifica del domani. Oggi come azienda abbiamo il dovere di creare occasioni di confronto tra tutti gli interlocutori per individuare, in questo caso, nuove strategie di narrazione del valore della vaccinazione. È nell’intersezione tra scienza e comunicazione che oggi si può fare la differenza per la comunità”, ha aggiunto Mario Merlo, General Manager Sanofi Pasteur in Italia.

Tutte le dieci campagne finaliste del Contest

Categoria “ASL e distretti sociosanitari”

•Studenti a caccia di fake news, ASL di Brindisi e Lecce con l’Università di Pisa

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/tI0PFWAsQQg

•Il valore dei vaccini… va in rete, ATS Milano Città Metropolitana (PROGETTO VINCITORE)

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/ibQANYb97O0

•Giochi di ruolo e incontri nelle scuole, U.O. Medicina Preventiva ASP Reggio Calabria

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/rld06GdkUIg

•Vaccini a portata di smartphone, ASP Ragusa

Qui video racconto del progetto: https://youtu.be/xsWcq_Mdv8M

•L’influencer che parla di vaccini ai cittadini, ASL Napoli 1 Centro

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/v44cPNuzffY

Categoria “Università, Società Scientifiche, Ospedali, Associazioni e Fondazioni”

•L’educazione sessuale… che fa scuola, ASP Palermo, Università degli Studi di Palermo, Vaccinarsi in Sicilia, Promise: Dipartimento di Promozione della Salute

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/aTaxl6WKV3Q

•Operatori sanitari in campo per la vaccinazione, Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze Biomediche (PROGETTO VINCITORE)

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/i9FcUgvSQuQ

•Vaccini, mai darli per scontato, Associazione Handy in collaborazione con sciencED-medical communication e SullaLuna-video production

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/MGGdwLjH1aw

•Destinazione “silver generation”, Italia Longeva

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/5qlkIU9MSPA

•La mamma-pediatra testimonial della vaccinazione, Società Italiana di Pediatria

Qui il video racconto del progetto: https://youtu.be/Qrpl-aJQdeg

La giuria #PerchéSì

A valutare i progetti sono stati dieci autorevoli esponenti del mondo delle società scientifiche, dell’innovazione, della comunicazione e dell’informazione come: Paolo Bonanni (professore di Igiene presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze e coordinatore del board del Calendario per la Vita), Elena Bozzola (consigliere e segretario Nazionale della Società Italiana di Pediatria, pediatra infettivologo presso l’Unità di Pediatria Generale e Malattie Infettive dello Ospedale Bambino Gesù di Roma e membro del Gruppo Tecnico Consultivo sulle Vaccinazioni ministeriale), Giampietro Chiamenti (Past President della Federazione Italiana Medici Pediatri), Michele Conversano (Past President della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, presidente dell’Alleanza per l’Invecchiamento Attivo – Happy Ageing e direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto), Antonio Ferro (responsabile del progetto VaccinarSì, coordinatore del Collegio degli Operatori della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, direttore UOSD Servizio di Epidemiologia Azienda Ulss 6 Euganea), Letizia Gabaglio (giornalista scientifica e socia fondatrice della media company Galileo), Tommasa Maio (medico di medicina generale e responsabile area vaccini FIMMG), Simona Maschi (co-fondatrice e direttore Copenhagen Institute of Interaction Design), Valeria Fava (consulente del PiT salute, servizio di informazione e tutela rivolto ai cittadini e responsabile area salute per il Backoffice di Cittadinanzattiva), Barbara Sgarzi (giornalista professionista ed esperta di comunicazione digitale).