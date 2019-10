Vasti incendi nell’est dell’Australia: grave siccità e alte temperature, decine di feriti e dispersi

Incendi divampano da settimane nelle regioni orientali dell’Australia, dove si registra una gravissima siccità e temperature molto alte.

Centinaia di vigili del fuoco lottano contro oltre 40 roghi fuori controllo che hanno devastato oltre 100mila ettari di territorio e distrutto decine di abitazioni, ponti e infrastrutture elettriche.

Diverse persone risultano disperse, mentre alcune decine hanno ricevuto cure mediche per lesioni e difficoltà respiratorie. Uno degli incendi più gravi, presso il piccolo villaggio di Rappville, potrebbe essere doloso: una task force della polizia ha avviato indagini.

La stagione degli incendi in Australia tende ad arrivare sempre più in anticipo: quest’anno è iniziata a settembre, ma non ha sorpreso i meteorologi, che avevano previsto l’arrivo di temperature record accompagnate da forte vento.

Si teme una stagione degli incendi molto intensa, a causa di alte temperature, bassa umidità e forti venti, che coincidono con lunghi periodi di scarse precipitazioni.