Il lanciatore Vega al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano

Venerdì 8 novembre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci presenta alla stampa il modello in scala 1:1 del lanciatore spaziale VEGA, realizzato grazie a un progetto promosso dall’ESA – European Space Agency, in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana, sviluppato in Italia da Avio S.p.A.

La maquette esposta riproduce fedelmente il primo lanciatore VEGA che ha volato nel 2012 ed è l’unica a grandezza naturale esistente al mondo.

Trenta metri di tecnologia che diventano uno degli highlights del Museo e contribuiscono ad arricchire lo skyline della città di Milano.

VEGA è uno degli esempi più significativi di collaborazione europea in ambito spaziale, con la partecipazione di Italia, Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia.