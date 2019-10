Veneto: trovato morto escursionista disperso

Trovato in un dirupo il corpo senza vita dell’escursionista emiliano disperso da ieri sulla “Strada delle 52 gallerie” del Monte Pasubio. Il 68enne, assieme a 5 compagni, era partito ieri mattina da Bocchetta Campiglia: arrivato all’altezza della 19ª galleria il gruppo si è fermato a cercare gli occhiali di uno di loro, e l’uomo ha continuato da solo. I compagni hanno raggiunto il Rifugio Papa e non lo hanno trovato, ma hanno pensato fosse già sceso, e hanno imboccato la Strada degli Scarubbi verso valle. Giunti alla macchina, ancora nessuna traccia dell’uomo, ed a quel punto è scattato l’allarme.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, fino a questa mattina.