Venezia: dalla Camera Commercio formazione per le imprese

Venezia, 4 ott. (AdnKronos) – Digital Marketing, Crowfunding, SEO, 4.0, Social Media, Data Analysis, sono termini sempre più comuni nel mondo delle imprese, ma sono ancora molte quelle che non conoscono come sfruttare al massimo le potenzialità del mondo digitale. Per questo la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ritorna dal 9 ottobre con gli appuntamenti di formazione di ‘Eccellenze in digitale”, incontri gratuiti sul marketing e la comunicazione digitale organizzati con Google Italia e Unioncamere, e in collaborazione con il PID – Punto Impresa Digitale.

Gli incontri in programma nelle sedi camerali di Mestre – in via Forte Marghera 151, Marghera ‘ Via Banchina Molini 8 e in Piazza Garibaldi 6 a Rovigo, prevedono 6 tappe dedicate ai temi della creazione d’impresa digitale; web marketing e internazionalizzazione; crowdfunding; SEO-SEM e funnel marketing; analisi dei dati; social network.

Grazie all’aiuto di un tutor digitale esperto e agli interventi di professionisti del mondo dell’innovazione le aziende vengono aiutate a sviluppare competenze digitali, utilizzare i nuovi canali di comunicazione online, conoscere nuove forme di finanziamento e a monitorare il traffico del proprio sito web. Il primo appuntamento del 9 ottobre è in programma nella sede di Mestre dalle ore 9.00 alle 13.00, e in video conferenza nella sede di Rovigo. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito camerale www.dl.camcom.gov.it alla sezione Eventi e Corsi.