Venezia: tornano i gondolieri sub, domenica immersione notturna in Canal Grande

Dopo il successo dei primi cinque interventi, che hanno consentito il recupero di oltre 2,5 tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo sui fondali dei canali e rii, i gondolieri sub dell’associazione di categoria Gondolieri di Venezia, con il sostegno del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e di tutta l’Amministrazione comunale, si preparano ad immergersi nuovamente, questa volta in notturna.

L’appuntamento è per domenica 3 novembre, dalle ore 18 alle 24 in Canal Grande davanti alla Pescheria, a ridosso della riva, con partenza dal pontile del Tribunale. I gondolieri si immergeranno ai piedi del Ponte di Rialto con una dotazione che permette loro di illuminare i fondali del Canale.