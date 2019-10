Vento forte e rischio incendi in California: possibile stop all’energia elettrica

Pacific Gas and Electric, la società che eroga l’energia elettrica in California, ha reso noto che, a causa dei venti forti previsti nei prossimi giorni, è possibile che si proceda ad un’interruzione del servizio.

L’obiettivo è limitare il rischio di roghi devastanti, come quelli verificatisi negli scorsi anni. Ad essere interessato dal provvedimento, spiega la BBC, sarebbe soprattutto il Nord della California, con circa 800mila abitazioni private e sedi di società.

Con i “venti forti” previsti nei prossimi giorni “qualsiasi scintilla potrebbe creare un evento significativo“, ha affermato Ray Riordan, direttore dell’Ufficio per la gestione delle emergenze a San Jose, durante una conferenza stampa.

Lo scorso anno nell’area di Paradise sono andati distrutti 150mila acri di terreno e sono morte 86 persone.