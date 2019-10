Viadotto Polcevera, Renzo Piano: un “Ponte con la ‘P’ maiuscola, pronto in 1 anno”

“Il nome non lo sceglierò, io ma se vuole le posso dire come lo chiamo e come lo scrivo. Semplicemente il Ponte, ma con la “P” maiuscola. Perché questo non è un ponte qualsiasi, e non lo sarà mai. Questo è il Ponte. Se vuole, il Ponte di Genova“: lo ha dichiarato Renzo Piano, che ha disegnato il viadotto che sorgerà al posto del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Il Ponte, spiega l’architetto a Repubblica, sarà “parsimonioso, come lo sono tutti i genovesi. Ed essenziale“. “Nel mondo, per costruire un ponte ci vogliono anni, noi lo finiremo in uno. Batteremo tutti i primati, perché a Genova siamo bravi. Ne abbiamo prese di botte, eccome se ne abbiamo prese, ma ci rialziamo sempre“. “La ricostruzione del ponte non sarà la parola fine. Sarà invece un inizio, anche grazie al Parco del Ponte che nascerà sotto e attorno al viadotto. Spazi verdi e fabbriche“.