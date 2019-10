Vigili del Fuoco: realizzati dei filmati e una APP per facilitare i soccorritori nell’interazione con i disabili durante l’intervento

Nel soccorso tecnico urgente capita di interagire con persone disabili, sia come obiettivo di soccorso, sia come fonte di informazione per rendere l’intervento più tempestivo ed efficace. In entrambe i casi è necessario e utile tenere comportamenti e modalità idonei ed efficaci nei confronti di chi soffre di patologie croniche o invalidanti. È stata così avviata la realizzazione di filmati esplicativi di tali comportamenti in relazione ad alcune disabilità, che si rendono qui disponibili anche per il download. È stata, inoltre, sviluppata una specifica app per smarthphone, denominata “Help for all”, utile ausilio anche per i soccorritori VF.

“Help for all” è un’applicazione sviluppata, per il momento, su piattaforma Android e scaricabile gratuitamente da Google Play. L’app fornisce utili indicazioni operative, integrate con filmati che illustrano le tecniche da adottare, per aiutare in modo più efficace le persone affette da varie disabilità e svolgere più celermente ed efficacemente l’intervento.