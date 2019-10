Violenti terremoti nelle Filippine, paura sull’isola di Mindanao: morto un bambino, danni e feriti [VIDEO]

Forti scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore nelle Filippine: paura sull’isola di Mindanao, dove sono stati rilevati eventi magnitudo 6.5 e 6.1 (dati INGV) rispettivamente alle 01:04 e 02:42 UTC.

L’isola è stata colpita proprio nell’orario in cui scuole e uffici stavano aprendo ad inizio giornata.

Non è stata diffusa allerta tsunami ma i media locali riportano feriti e danni a Tulunan, città vicino all’epicentro.

Vi sarebbe una vittima, un bambino.

La scossa più forte (seguita da numerose repliche) in alcune aree è durata fino a un minuto, danneggiando case, edifici a più piani e scuole in una regione in cui centinaia sono ancora sfollati a causa di un terremoto che ha provocato la morte di almeno 5 persone all’inizio del mese.

Le scuole in tutta l’area sono state chiuse per precauzione.