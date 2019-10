Volo notturno da Londra a Roma per un bimbo in gravi condizioni di salute

E’ rientrato da Londra, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, un Falcon 900 del 31° Stormo con a bordo un bimbo italiano di soli 2 mesi in gravi condizioni di salute, bisognoso di cure specializzate presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il piccolo, accompagnato dalla madre, è stato costantemente assistito da un’equipe di medici durante il volo.

Il velivolo dell’Aeronautica Militare, partito intorno alle 21:20 dall’aeroporto di Londra – Luton, è atterrato a Roma all’una di notte. Il bimbo è stato immediatamente trasferito a bordo di un’ambulanza all’Ospedale “Bambino Gesù”.

Il protocollo umanitario è stato attivato dal Consolato d’Italia di Londra, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Prefettura di Roma e la Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, che ha disposto il decollo del velivolo per il trasporto del neonato.