La volpe sorprende la marmotta prima della battaglia: le foto vincitrici del 2019 Wildlife Photographer of the Year

La volpe sorprende la marmotta e quella che sta per iniziare è una battaglia che terminerà con la morte del roditore. Nemmeno l’intervento della mamma della marmotta servirà a cambiare il risultato finale. “È la natura”, dice Yongqing Bao, la cui strepitosa foto che vedete in alto gli ha fatto vincere il primo premio al 2019 Wildlife Photographer of the Year, una delle competizioni di fotografia più prestigiose. La foto significa per Bao anche il premio per miglior foto della categoria “Comportamento dei mammiferi”. Quando si è un fotografo naturalista, la perseveranza è uno degli elementi principali e Bao ha dovuto controllare un prato di montagna sull’Altopiano del Tibet per diverse ore per essere pronto, in posizione, ad immortalare l’evento. La volpe era praticamente immobile, sperando di incastrare un’ignara marmotta di passaggio e così è stato. In una delle immagini più cruente di Bao, la volpe tiene in bocca la testa del roditore.

Quest’anno, il premio junior è andato a Cruz Erdmann per la sua immagine notturna di un calamaro magnapinna nello stretto di Lembeh al largo di Sulawesi, in Indonesia. Avere un chiaro scatto del cefalopode iridescente richiede tanta bravura tecnica.

L’atterraggio dell’aquila di Audun Rikardsen

Vincitore di “Comportamento: uccelli”. Per questo scatto sono serviti 3 anni. Audun ha attentamente sistemato un vecchio ramo di albero in una posizione in cui sarebbe andata a posarsi un’aquila reale. Una camera e un flash si sarebbero innescati all’atterraggio del volatile.

L’adunata di Stefan Christmann

Vincitore di “Wildlife Photographer of the Year Portfolio Award”. Oltre 5.000 pinguini imperatore si riuniscono nella loro classica formazione per combattere il vento e il freddo di fine inverno sul ghiaccio marino davanti alla piattaforma di ghiaccio di Ekström nell’Antartide orientale. Sono esemplari maschi che stanno covando le uova ai loro piedi. Le femmine erano andate in mare alla ricerca di cibo.

The Rat Pack di Charlie Hamilton James

Vincitore di “Urban Wildlife”. Charlie aveva l’incarico di fotografare i ratti del mondo per National Geographic. Questo gruppo di roditori è stato trovato nel distretto di Wall Street di Manhattan, a New York. I ratti vivevano sotto una griglia che circondava la base di un albero. Di notte, correvano nei bidoni della spazzatura al di fuori di un hotel per trovare del cibo. Charlie ha posizionato la camera e ha scattato da remoto da un paio di metri di distanza. “C’erano probabilmente 30 ratti che vivevano sotto la griglia. Si sono così abituati a me nel corso di 3 giorni che uno di loro è venuto a salire sul mio piede”, ha detto Charlie.

L’esercito architettonico di Daniel Kronauer

Vincitore di “Comportamento: invertebrati”. Queste formiche della Costa Rica non costruiscono un covo nella terra o in un vecchio albero, ma sono i loro stessi corpi a costituirlo, aggrappandosi ai rami e costruendo incredibili catene. All’interno, ci sono passaggi e camere, dove proteggono la loro regina e nutrono i piccoli. “Quasi ogni giorno distruggono questa struttura; si scioglie e trasportano le larve nella foresta pluviale, stabilendo un nuovo bivacco a circa 150 metri di distanza. È bellissimo. Ho pensato che quel covo somigliasse ad una corona o ad una cattedrale”, ha detto Daniel.

Esposizione alla neve di Max Waugh

Vincitore “Bianco e Nero”. Questa foto di un bisonte è stata scattata nello Yellowstone National Park. Il bisonte vuole raggiungere l’erba sepolta dalla neve e quindi fa un buco utilizzando la faccia. “Sono stato in situazioni come questa prima, in cui giocavo con tempi di posa più lenti. Penso che faccia parte di quello che la rende una buona fotografia. La neve è sfocata. Ho solo aspettato che il bisonte alzasse la testa e sparasse alcuni colpi”, ha detto Max.

Nomadi di un altopiano innevato di Shangzhen Fan

Vincitore “Animali nel loro ambiente”. Un piccolo branco di chiru maschi attraversa un pendio coperto di neve nel deserto di Kumukuli della Altun Shan National Nature Reserve della Cina. Queste antilopi vivono fino ad altitudini di 5.500 metri dove le temperature possono scendere fino a -40°C. “A loro piace andare dove ci sono zone di sabbia nuda perché lì è più caldo”, ha detto Fan. L’immagine è stata scattata da una distanza di 1 chilometro.