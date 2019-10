Voragine a Roma: grossa perdita d’acqua in via di Monteverde, coinvolta un’auto

Voragine in via di Monteverde, a Roma, a causa di una grossa perdita d’acqua: nel cedimento del manto stradale è rimasta coinvolta parzialmente un’auto parcheggiata.

Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie del Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area: transennata la zona che va da largo De Paoli a piazzale Dunant.