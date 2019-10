Cuocere la pasta non è così semplice come sembra: ecco i 5 step fondamentali e tre ricette da leccarsi i baffi

Da tutti considerata il simbolo della cucina italiana nel mondo, la pasta non è un piatto così semplice da preparare come molti potrebbero pensare. In occasione del World Pasta Day, quest’anno il 25 ottobre, il marchio KAMUT® svela i 5 step fondamentali da seguire e tre gustosissime ricette per aiutare tutti gli amanti della pasta a mettere in tavola un piatto a regola d’arte, in collaborazione con il pastificio Felicetti.

La collaborazione tra KAMUT® e il pastificio Felicetti, tra i primi licenziatari del marchio in Italia, ha inizio nel 2000. La scelta aziendale di utilizzare esclusivamente grano khorasan a marchio KAMUT® è spiegata chiaramente dal Cav. Riccardo Felicetti nel documentario “Ancient grain for future farming” in cui riporta la reazione che ebbe suo padre, inizialmente titubante sull’opportunità di tale decisione, nell’assaggiare la pasta di grano khorasan a marchio KAMUT®. “L’ho appena messo in pentola ed erano cinquant’anni che non sentivo questi profumi. È buono, è profumato e non sentivo questi sapori da anni, quindi andate avanti”, racconta orgoglioso Felicetti, che dopo quasi vent’anni di produzione aggiunge: “Siamo ancora convinti che sia un prodotto meraviglioso e oltre a noi lo sono anche i nostri clienti”.

I 5 step da seguire per ottimizzare la cottura della pasta a base di grano khorasan KAMUT® e preservare al contempo tutti i principi nutritivi caratteristici di questo cereale antico sono:

Step 1: Applicare la regola del 10/100/1000 (10 gr. di sale, 100 gr. di pasta, 1.000 ml di acqua).

Step 2: Scegliere la forma e il tipo di pasta più adatta al tuo condimento.

Step 3: Tenere conto che la pasta ha diversi tipi di superficie, liscia, per una consistenza e un gusto più leggeri, e rigata che assorbe e trattiene più salsa.

Step 4: Una volta raggiunto il grado di ebollizione versare la pasta; la quantità indicata per un adulto è di 80/100 gr.

Step 5: Scolare circa un minuto e mezzo prima rispetto a quanto indicato sulla confezione, adagiare la pasta sul piatto, versare la salsa e mescolare.

È importante che la pasta sia versata nell’acqua bollente tutta in una sola volta! Assaggiare non è mai sbagliato, anzi, è l’indicatore di cottura più attendibile. Dopo aver risolto il problema della cottura ottimale, KAMUT® consiglia tre gustosissime ricette a base di carne, pesce e verdure per accontentare tutti i palati.

Non resta che sperimentare le tre ricette, seguendo la guida per la cottura perfetta e festeggiare al meglio il World Pasta Day.

Spaghetti Crema di zucchine e frutti di mare