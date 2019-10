WWF Urban Nature: tante iniziative in tutta Italia il 6 ottobre

WWF URBAN NATURE è l’evento del WWF che, con lo slogan “Festa della Natura in città”, è dedicato alla conoscenza della biodiversità urbana e alla sensibilizzazione del grande pubblico sull’importanza della biodiversità in città. Dopo le precedenti edizioni, quest’anno il WWF intende fare un passo in più, ossia cercare di indicare ai cittadini strumenti e modalità affinché possano attivarsi in prima persona per la promozione e la tutela della biodiversità urbana e/o la valorizzazione delle iniziative delle realtà civiche esistenti.

WWF URBAN NATURE 2019 si svolgerà quest’anno nelle principali città italiane nella giornata di DOMENICA 6 OTTOBRE. Visto che la manifestazione centrale si sposterà a Bologna, il WWF Roma e Area Metropolitana ha voluto organizzare nella Capitale diversi appuntamenti per convogliare il messaggio sulla biodiversità.

L’iniziativa principale a Roma si svolgerà presso Explora

Il Museo dei Bambini di Roma

6 ottobre 2019 – dalle 10.00 alle 19.00

Nell’area verde del Museo e nello spazio di Officina in cucina

ad accesso gratuito

Urban Nature interessa ogni anno più di 100 enti in oltre 50 città italiane con attività dedicate all’esplorazione delle biodiversità urbane per sensibilizzare i cittadini ad importanti temi come educazione ambientale, sostenibilità, ricerca e tutela del territorio: particolare obiettivo degli eventi romani è dedicato all’acqua e all’ecosistema fluviale fonte di vita. Proprio per la sua vicinanza alle sponde del Tevere, tesori urbani faunistici e floristici, Explora ospita Urban Nature con l’obiettivo di coinvolgere quante più famiglie e bambini in laboratori e attività sulla natura e sulla tutela e valorizzazione del territorio.

“Urban Nature è un’occasione per osservare e riconoscere la ricchezza e la bellezza della natura che circonda e che accompagna la nostra quotidianità. Spesso viviamo i luoghi solo in funzione delle nostre esigenze, trascurando se non addirittura ignorando la presenza prorompente della natura e dei suoi abitanti. Basti pensare al Tevere, fiume attorno al quale la città è cresciuta e che i muraglioni oggi nascondono a quanti non fruiscono delle banchine. L’acqua è vita e il Tevere ospita una importante biodiversità, così come l’Aniene e l’Almone e le piccole zone umide di cui la Capitale è ricca. A Explora incontreremo tante famiglie e bambini ai quali svelare la natura in città ed insieme condividere la meraviglia ed il rispetto per gli altri abitanti di Roma,” dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana.

“Per Explora Urban Nature rappresenta un’occasione speciale per sensibilizzare la comunità sull’importanza della natura. Per un museo dei bambini è doveroso far riflettere sul futuro delle prossime generazioni che è frutto di scelte odierne di tutti noi. Crediamo che uno dei grandi obiettivi dell’evento sia aiutare a conoscere la natura nei suoi segreti più affascinanti; in linea con quelli che sono i nostri progetti: al museo abbiamo, infatti, da poco inaugurato degli orti didattici che sono da subito diventati luoghi per coinvolgere adulti e bambini in attività scientifiche inclusive volte alla scoperta della natura che ci circonda. Solo conoscendo bene l’ambiente saremo in grado di difenderlo e valorizzarlo,” afferma Patrizia Tomasich, presidente del Museo Explora.

Di seguito in breve le altre iniziative in programma a Roma Capitale il 6 ottobre

URBAN NATURE 2019: “Il fiume Almone tra storia e natura”

Appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 10.00 alla Casa del Parco a Largo Tacchi Venturi.

Visita guidata lungo l’Almone insieme al Comitato per il Parco della Caffarella e Zappata Romana

URBAN NATURE 2019: “Urban trekking sul fiume Aniene”

Appuntamento domenica 6 ottobre ore 10:00 presso Ponte Nomentano (zona Piazza Sempione); percorso circolare della durata di circa 2 ore e 30 min; km 4 circa.

All’interno della splendida cornice della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, andremo alla scoperta del fiume e della sua natura circostante, immersi in una realtà urbana inaspettata, un’area protetta all’interno della città!

URBAN NATURE 2019: “Nel quartiere Flaminio lungo il fiume Tevere”

Due appuntamenti, alle ore 11 e alle ore 16.30, alla scoperta della biodiversità urbana. Durata di 1 ora circa, a cura del WWF Roma e Area Metropolitana (partenza e arrivo presso lo stand WWF ad Explora – Via Flaminia 80/86).

URBAN NATURE 2019: “Ostia passeggiata nella Pineta Acqua Rossa”

Appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 11.00 al Largo delle Marianne davanti alla Scuola Primaria a meno di 500 metri dalla Stazione Lido nord, è possibile arrivare anche con il treno Roma Lido. Previste un’esplorazione ed una piccola caccia la tesoro. Guiderà l’esplorazione il Prof. Aldo Marinelli.