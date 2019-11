200° anniversario del Museo del Prado: le idee che hanno ispirato il Doodle di Google

Oggi ricorre il 200° anniversario del Museo del Prado e Google lo festeggia con uno splendido Doodle. Ma, da dove nasce l’idea di questa rappresentazione? Il Doodle è stato creato da Nate Swinehart che racconta di aver visitato Madrid per la prima volta senza però aver visto il museo, tuttavia, spiega Nate “sono rimasto molto colpito dal fatto che il museo abbia chiaramente generato un enorme interesse e mi ha fatto felice vedere che alla gente importa così tanto l’arte e la storia!”.

Tra le opere preferite dall’autore del Doodle va senz’altro annoverata “Il Giardino delle delizie”. L’artista racconta di come sia stato proprio l’amore per l’arte a ispirarlo maggiormente. “Volevo che questo Doodle onorasse il museo ma lo rendesse anche accessibile e divertente per gli spettatori. – spiega – L’arte può sia intimidire, che confondere.

Ho deciso di realizzare l’intero dipinto nello stile della pittura ad olio, una prospettiva molto intimidatoria per un artista digitale! Ho sviluppato un metodo completamente nuovo di pittura digitale per ottenere l’aspetto che volevo, è stata un’ottima esperienza di apprendimento. Volevo evocare la stessa emozione con le pennellate e i colori, ma volevo anche renderlo divertente presentando le lettere come oggetto di capolavori.”

L’obiettivo del Doodle? Diffondere arte e cultura, mostrandone una prospettiva differente: “Spero che Doodle faccia vedere alle persone il lato più leggero dell’arte e li ispiri a visitare il museo da soli!”