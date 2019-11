200° anniversario del Museo del Prado: Google lo festeggia con un Doodle

Ricorre oggi il 200° anniversario del Museo del Prado, il celebre Museo che ha sede a Madrid, in Spagna, e che ospita alcune tra le opere più belle di diversi artisti italiani, spagnoli e fiamminghi.

Inizialmente l’edificio fu voluto nel 1785 da Carlo III di Spagna e realizzato grazie alla genialità dell’architetto Juan de Villanueva, ma il suo utilizzo fu adibito inizialmente a finalità militari. Dopo la guerra di indipendenza esso risultava notevolmente provato: Ferdinando VII, insieme alla sua seconda moglie Maria Isabella di Braganza, decise successivamente di donargli una nuova vita. Nel 1818 iniziò così il ripristino della struttura, ispirata ai nuovi disegni di Antonio López Aguado, discepolo di Villanueva, che terminò l’anno seguente: il museo fu inaugurato il 19 Novembre 1819.

Il Prado dispone oggi di una pregiata collezione di 8.600 quadri e oltre 700 sculture e Google lo festeggia con un doodle, evidenziando come “il museo guarda al futuro nel suo 200 anniversario, facendo in modo che la diversità venga apprezzata all’alba del suo terzo secolo”: in tal modo anche la tecnologia diventa un mezzo per diffondere la cultura e l’arte.

E come dice Google… “Happy two centuries, Museo del Prado!”