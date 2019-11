Il 27 novembre a Roma convegno sulla green economy: sarà presentato il rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”

Si terrà a Roma, mercoledì 27 novembre 2019, ore 9.30, presso l’Auditorium MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4A), il convegno dal titolo “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un Green New Deal” nel corso del quale verranno divulgati i dati del XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”.

L’evento è promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con la Main Partnership di Enel Italia e in collaborazione con Link Campus University, Opera2030 e SOS Terra Onlus.

Interventi introduttivi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Carlo Tamburi (Amministratore Unico di Enel Italia).

Presenta il Rapporto: Antonio Noto (Direttore Noto Sondaggi).

Interventi: Roberto Morassut (Sottosegretario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Paola Nugnes (Capogruppo per il Misto in Commissione “Territorio, ambiente, beni ambientali”, Membro Commissione Bicamerale di Inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, Senato della Repubblica), Livio De Santoli (Prorettore per le Politiche Energetiche, Sapienza Università di Roma), Pasquale Russo (Direttore Generale, Link Campus University), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat), Rosario Trefiletti (Presidente Centro Consumatori Italia – Indagini3), Valerio Rossi Albertini (Primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche), Angelo Consoli (Presidente CETRI-TIRES Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale), Filippo Ghirelli (Executive Chairman Genera Group). Videomessaggio di Jeremy Rifkin.

Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo servizio ANSA).

La mission del Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” è quella di porre l’attenzione del governo e, in generale, delle istituzioni nazionali e locali, e dei produttori di energia, verso le preferenze dei cittadini in tale settore e sostenere, allo stesso tempo, famiglie, imprese e professionisti che in questi anni si sono impegnati nel produrre energia rinnovabile.

In occasione dell’evento saranno presentate delle best practice di Green Economy.

Media Partners: Radio Radicale, TeleAmbiente, GreenStyle, Canale Energia.

Ingresso libero, previa registrazione, fino ad esaurimento posti.

RSVP: info@fondazioneuniverde.it