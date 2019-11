4 Novembre: a Venezia e Treviso solenni alzabandiera per la Festa delle Forze Armate

Venezia, nov. (Adnkronos) – Saranno anche quest’anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate. Lunedì 4 novembre: a Venezia, alle 10.15, in piazza San Marco, cerimonia dell’alzabandiera; a Mestre, alle 11.30 in piazza Ferretto, cerimonia dell’alzabandiera e a seguire deposizione di una corona d’alloro alle lapide dei caduti in Municipio. E cerimonie di svolgeranno in tutti in tutte le isole della laguna di Venezia.

Anche a Treviso, lunedì 4 novembre, alle 10.30, in piazza della Vittoria, si terrà il solenne alzabandiera per la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.