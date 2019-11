A luglio la Milano San Siro Jumping Cup 2020

Roma, 8 nov. (AdnKronos) – La grande equitazione scende in pista a Milano con la ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020’, un’avventura equestre che, nel corso dell’estate 2020, offrirà -scrive Snaitech in una nota- uno spettacolo di livello internazionale grazie al Csi 3*/1* in programma all’Ippodromo Snai La Maura dal 2 al 5 luglio. L’annuncio, in occasione di Fieracavalli 2019 a Verona, ha seguito la via tracciata dall’investitura olimpica per Milano”Cortina 2026, e nell’ottica di un rinnovato impegno con la città Snaitech ha deciso di contribuire alla già ricca agenda sportiva milanese organizzando uno show di Salto Ostacoli di livello internazionale.

‘L’idea di impegnarci in un progetto sportivo ambizioso” ha spiegato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ‘ha rappresentato la naturale evoluzione delle cose, accompagnando la direzione intrapresa da Milano verso l’impegno olimpico. Questo perché l’Ippodromo ha la responsabilità di esserne uno dei simboli, oltre che patrimonio storico e culturale. Per ospitare l’evento – prosegue Schiavolin – abbiamo scelto il ‘fratellino’ di San Siro. E cioè il giovane Ippodromo di La Maura, che per struttura e particolarità tecniche sembra essere cucito su misura per la dimensione dell’evento e le necessarie esigenze tecniche”.