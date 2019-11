Faticate ad abbassare i livelli di colesterolo? I consigli del nutrizionista per migliorare la propria salute

“Faticate ad abbassare i livelli di colesterolo? Ricorrere agli integratori potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Anche perché, lo ricordo, l’ipercolesterolemia è una delle principali cause di rischio cardiovascolare“. E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista.

Ecco quali sono i livelli di colesterolo – in mg/dl – raccomandati in base al proprio rischio cardiovascolare:

55 in caso di rischio elevato;

70 in caso di rischio alto;

100 in caso di rischio moderato;

116 in caso di rischio basso.

“Un corretto stile di vita e un’alimentazione equilibrata sono il modo giusto per raggiungere questi livelli, ma spesso non bastano. Ed è per questo che viene consigliato anche l’utilizzo di integratori, come ribadito nelle nuove linee guida per la gestione del rischio cardiovascolare stilate dalla European Society of Cardiology (Esc) e dalla European Atherosclerosis Society (Eas)“, precisa Liguori.

Quali sono gli integratori alimentari che riducono il colesterolo?

FITOSTEROLI. I principali fitosteroli sono sitosterolo, campesterolo e stigmasterolo; si trovano naturalmente negli oli vegetali e in quantità minori nelle verdure, frutta fresca, noci, cereali e legumi. L’assunzione alimentare di steroli vegetali varia tra una media di 250 mg / die nel Nord Europa e circa 500 mg / die nei paesi del Mediterraneo. I fitosteroli competono con il colesterolo per l’assorbimento intestinale, modulando così la colesterolemia.

“Per tutte le informazioni necessarie sulla scelta del prodotto giusto, che rispetti i criteri di purezza e qualità di produzione e che quindi sia affidabile, è opportuno affidarsi ad un esperto“, conclude Liguori.