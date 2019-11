L’Accordo di Parigi “un processo irreversibile”: Xi e Macron chiedono di “intensificare gli sforzi internazionali”

Emmanuel Macron e Xi Jinping chiedono ai Paesi sviluppati di investire 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 per combattere i cambiamenti climatici: si tratta di una dichiarazione congiunta firmata in occasione della visita del presidente francese in Cina.

L’appello ribadisce anche il “fermo sostegno all’Accordo di Parigi” che i due presidenti considerano “un processo irreversibile” e una “bussola” per una “forte azione“. Xi e Macron sottolineano di essere “determinati a compiere sforzi senza precedenti per assicurare il futuro delle nuove generazioni” e “intensificare gli sforzi internazionali” per la lotta ai cambiamenti climatici.