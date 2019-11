Acqua alta a Venezia: Biennale chiusa per maltempo, ma riapre domani

Riaprirà domani la Biennale d’Arte di Venezia che oggi è rimasta chiusa, spiegano all’Adnkronos dalla direzione, per “piccoli guasti”. L’impatto sulla Biennale è stato in realtà contenuto visto che “le sedi, sia i Giardini sia l’Arsenale, sono abbastanza ‘alti’“, ed a concorrere alla scelta di tenere chiuse le strutture oggi anche la considerazione che “nella giornata gli spostamenti a Venezia sono stati particolarmente difficili”.

Sul proprio sito la Biennale ha aperto uno spazio apposito per aggiornare la situazione in rapporto al maltempo: “A causa dell’eccezionale situazione di maltempo e alle condizioni di marea estreme, la 58. Esposizione Internazionale d’Arte riaprirà domani, giovedì 14 novembre, secondo il consueto orario (10 – 18). Non sono stati riscontrati danni gravi nelle sedi dei Giardini e dell’Arsenale, dove sono attualmente in corso le operazioni di verifica e ripristino. Restano confermate le attività della Biennale Cimm con gli appuntamenti del primo Meeting Internazionale di Informatica Musicale e Multimediale”, si legge sul sito.