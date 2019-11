Acqua alta a Venezia: altre due navi da crociera dirottate a Trieste

Dirottate oggi a Trieste da Venezia, a causa dell’alta marea che anche stamane ha colpito il capoluogo veneto, due navi da crociera, la “Magnifica” (Msc) e la “Costa Deliziosa” (Costa Crociere) e che hanno scelto di attraccare ai due lati della Stazione Marittima, nonostante pure le Rive triestine non fossero immuni dal fenomeno dell’acqua alta, che ha allagato le strade e che nel primo pomeriggio di oggi ha costretto la Polizia Locale a chiudere via Canalpiccolo (e anche se la situazione è tornata alla normalità, la Municipale raccomanda massima attenzione alla guida agli automobilisti che percorrono le Rive causa acqua alta). Lavoro straordinario quindi per gli addetti della Trieste Terminal Passeggeri che in due giorni – ieri mattina era attraccata infatti pure una terza nave bianca, la “Sinfonia” (Msc) – hanno dovuto gestire oltre 13mila tra sbarchi e imbarchi e più di 1.400 viaggiatori in transito.