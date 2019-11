“Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera.

“Con il Mose in funzione tutto questo non sarebbe successo”, ha aggiunto.