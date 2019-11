Acqua alta a Venezia: alle 10:30 picco di marea a 138 cm, inferiore alle previsioni

L’acqua alta a Venezia ha raggiunto alle 10:30 il picco di 138 cm a Punta Salute: lo comunica il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. A Burano raggiunti i 139 centimetri, 136 a Chioggia. Secondo il Centro la marea rimarrà molto alta anche nei prossimi giorni.

L’acqua alta che ha colpito Venezia non ha risparmiato il Teatro La Fenice: non è stata danneggiata la struttura del teatro ma sono state invase le aree di servizio rendendo inutilizzabile il sistema elettrico e quello anti incendio.

Le strutture del ministero dei Beni culturali e del Turismo sono al lavoro per verificare i danni arrecati dalla marea che in queste ore sta colpendo Venezia. Al momento non è possibile determinare la loro entità anche alla luce della vastità del patrimonio culturale della città lagunare. Per quanto riguarda la Basilica di San Marco sarebbero a rischio i marmi le strutture lignee e i pavimenti. Nel frattempo è stata attivata l’unità di crisi del dicastero e il ministro Franceschini sta seguendo passo passo l’evolversi della situazione.