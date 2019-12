Acqua alta a Venezia: l’edicola delle Zattere ritrovata in fondo al canale della Giudecca [VIDEO]

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato nel canale della Giudecca a Venezia l’edicola delle Zattere, sradicata dal vento nella notte dell’acqua alta tra il 12 e il 13 novembre e scomparsa in laguna. I sommozzatori hanno individuato questa mattina con un sonar l’edicola in prossimità dell’imbarcadero dei mezzi pubblici ad una ventina di metri circa da dove era posizionata. I sommozzatori si sono immersi per una verifica visiva, constatando, che l’edicola si trova ad una profondità di 7 metri in buono stato. Il chiosco è posizionato sotto acqua come se si trovasse in superficie. Saranno ora effettuate tutte le valutazioni per predisporre nei prossimi giorni con l’utilizzo di un pontone il recupero.