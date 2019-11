Acqua alta a Venezia: la marea ha già raggiunto livello di un metro sopra il medio mare

A Venezia l’acqua alta ha già raggiunto il livello di un metro sopra il medio mare: oggi si dovrebbe registrare una punta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata, secondo il Centro maree del Comune.

I modelli previsionali del Centro Maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per oggi e domani. Le previsioni, valutate con CNR-ISMAR e ISPRA, indicano, in particolare, questa mattina alle ore 10 un picco di marea di 140 cm, stasera sera alle ore 23 un picco di 145 cm e domani mattina alle ore 10.30 un picco di 145 cm.

Vista la situazione meteorologica altamente dinamica, questi due ultimi valori potrebbero essere rivisti in aumento, anche con il superamento della soglia di 155 cm.