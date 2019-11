Acqua alta a Venezia, è record: marea a 150 cm in città, 3° superamento in 6 giorni

L’acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%.

Il terzo superamento dei 150 cm del livello dell’acqua in meno di una settimana è un record, mai battuto dal 1872 ad oggi. Il valore di 150 cm è registrato a Punta della Salute, sul Canal Grande. Da martedì scorso ad oggi sono 4 i superamenti dei 140 cm e 3 i superamenti dei 150 cm.

Tutta Piazza San Marco è stata chiusa al transito di cittadini e turisti, gli accessi sono transennati e saranno resi nuovamente agibili solo nelle prossime ore, quando i livelli dell’acqua saranno calati fino al punto da non rendere più necessarie le misure di sicurezza. La piena si ritirerà progressivamente fino a toccare quota 30 cm alle 21:20 di questa sera.