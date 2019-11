Acqua alta a Venezia: sale la marea, previsto picco di 130 cm

Venezia nuovamente in allerta per l’acqua alta: il Centro maree del Comune ha rivisto al ribasso le previsione della marea odierna. Il picco di 140 centimetri inizialmente previsto per le 08:50 è stato spostato alle 09:30 e non dovrebbe superare i 130-135 centimetri. Stasera è inoltre atteso un picco di 120 cm alle ore 21:35.

A causa dell’alta marea, che aveva già superato i 120 cm intorno alle 8, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito in questi giorni per la festa della Madonna della Salute.