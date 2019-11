Addio a Clive James, famoso giornalista e autore australiano: aveva 80 anni

Clive James, lo scrittore australiano noto in tutto il mondo per il suo umorismo pungente, si è spento all’età di 80 anni. Dopo la diagnosi di leucemia nel 2010, l’autore, critico, giornalista e poeta aveva scritto della sua malattia durante gli ultimi anni della sua vita. Nato Vivian James nel 1939, si trasferì in Inghilterra nel 1962 e salì alla ribalta come critico letterario e giornalista TV. Ha continuato a fornire commenti ironici sulla programmazione internazionale in spettacoli come Clive James on Television. Lo spettacolo lo vedeva presentare divertenti e insolite clip televisive da tutto il mondo.

Una dichiarazione sul suo sito web ha confermato la morte di Clive James nella sua casa di Cambridge. “Clive è morto quasi 10 anni dopo la sua prima diagnosi terminale e un mese dopo aver posato la sua penna per l’ultima volta. Ha sopportato le sue malattie in costante aumento con pazienza e buon umore, sapendo fino all’ultimo momento di aver vissuto molto più della sua giusta dose di questo grande, buon mondo”, si legge nella dichiarazione.