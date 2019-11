Addio a William Wintersole, star della soap “Febbre d’amore”

L’attore statunitense William Wintersole, popolare volto della tv americana per quasi 60 anni, star delle soap opera “Febbre d’amore” e “General Hospital”, è morto all’età di 88 anni nella sua casa a Los Angeles, per le complicazioni di un tumore, come riferisce “The Hollywood Reporter“. Affermatosi presso il grande pubblico con il telefilm di spionaggio “Missione impossibile” (1966-71), conquistò un ruolo importante in “General Hospital”, vestendo i panni di Ted Ballantine. Per 25 anni, dal 1986 al 2011, ha recitato in “Febbre d’amore”, una delle soap più viste e amate dal pubblico Usa, dove ha interpretato il procuratore Mitchell Sherman. Negli anni ’60 recitò nella prima serie di “Peyton Place” e in numerosi telefilm, tra i quali “Gli uomini della prateria”, “Il fuggiasco”, “Selvaggio West”, “Gli invasori”, “Tarzan”, “Star Trek” e “Al banco della difesa”. Negli anni ’70 Wintersole è apparso in tanti telefilm: da “Uno sceriffo a New York” a “Mannix”, da “La famiglia Partridge” a “Bonanza”, fino a “Le strade di San Franciso”, “Il tenente Kojak” e “Colombo”. Ha recitato anche in una decina di film, tra cui “Operazione diabolica” (1966).