Agricoltura e cambiamenti climatici: il futuro di Lecce, scenari e strategie

Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il vice sindaco Alessandro Delli Noci, il Presidente della Fondazione CMCC Antonio Navarra e, per l’Università del Salento Luigi De Bellis e Alberto Basset, si incontreranno il 29 novembre in un dibattito pubblico per discutere come l’agricoltura possa svolgere un ruolo da protagonista nell’immediato futuro del territorio di Lecce, per la sua rigenerazione, per le strategie necessarie ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, e per la gestione delle aree colpite dalla xylella, a beneficio dell’ambiente e dell’economia urbana.

Dagli esiti di un tavolo di lavoro con rappresentanti degli attori territoriali in ambito agricolo, nascerà un confronto in cui i massimi esponenti delle istituzioni regionali e comunali e della ricerca scientifica analizzeranno opportunità e sfide per la città di Lecce e per la Puglia.