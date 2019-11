Agricoltura flagellata dal maltempo, Bellanova: “Dichiareremo lo stato di calamità per le regioni colpite”

“Come è evidente dalle notizie che giungono, anche l’agricoltura è duramente colpita dal maltempo di queste ore. Stiamo seguendo con preoccupazione le esigenze dei diversi territori e siamo pronti a collaborare con le Regioni maggiormente colpite per il censimento dei danni e per dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica“. Ad annunciarlo è la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, in una nota. “Servirà ad attivare – dice- gli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale, a partire dalla sospensione delle rate dei mutui e dei contributi previdenziali per le imprese agricole. Incontreremo già nei prossimi giorni l’Abi per un’azione comune anche su questo fronte, perché dobbiamo aiutare le aziende a superare l’emergenza“.