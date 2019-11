Airbus CyberSecurity e ORSYS siglano un accordo finalizzato all’addestramento nella sicurezza informatica

Airbus CyberSecurity, unità che appartiene ad Airbus Defence and Space, ha siglato un accordo di cooperazione nell’ambito della sicurezza informatica con il provider di servizi francese ORSYS. Nell’ambito dell’accordo, ORSYS ha selezionato la piattaforma di addestramento CyberRange di Airbus per migliorare la propria offerta di servizi.

Dal 2015 ORSYS ha addestrato più di 15.000 dipendenti nel campo della sicurezza informatica. Con l’aggiunta della soluzione CyberRange al proprio portafoglio, ORSYS sarà in grado di fornire ai propri clienti uno strumento che offre scenari di sicurezza informatica altamente realistici, che aumenteranno la precisione, la diversità e l’interattività delle sessioni di addestramento. La piattaforma consente di eseguire una simulazione live di un vero e proprio ambiente IT (Information Technology) o OT (Operational Technology) al fine di aiutare i dipendenti a migliorare le loro competenze in situazioni di crisi come il rilevamento delle intrusioni, la protezione delle reti o la gestione degli incidenti.

CyberRange faciliterà anche la sperimentazione di nuovi prodotti o configurazioni oltre allo sviluppo di sistemi di sicurezza più avanzati per combattere meglio gli attacchi informatici, in continua crescita sia in termini di quantità che di complessità. Questa piattaforma di formazione in Cloud consente agli utilizzatori di ORSYS di seguire dei moduli di addestramento o di creare un ambiente simulato, da ovunque si trovino nel mondo.

“CyberRange è la piattaforma di addestramento preferita da un numero crescente di università e istituzioni pubbliche in Francia. Questa partnership costituisce un’ulteriore prova che le sue prestazioni e capacità sono riconosciute dall’ampia comunità della sicurezza informatica”, ha dichiarato Frédéric Julhes, Direttore di Airbus CyberSecurity in Francia.