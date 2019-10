Airbus: entra in Amprius per accelerare sviluppo batterie ad alta densità energetica

Roma, 1 nov. (Adnkronos) – Airbus Defence and Space è entrata nel capitale della società statunitense Amprius Inc. al fine di accelerare lo sviluppo delle batterie di nuova generazione dotate di anodi in nanofili di silicio. Gli investimenti di Airbus Defence and Space, si legge in una nota, consentiranno di incrementare la capacità di produzione e di sviluppare delle celle a maggiore densità energetica a vantaggio dei programmi aerospaziali dell’azienda, tra cui il pseudo satellite ad alta altitudine Zephyr (Zephyr High Altitude Pseudo Satellite) e le innovative iniziative Mobilità Aerea Urbana.

“Questa partnership rafforza il legame tra due leader di mercato: le batterie di ultima generazione del mercato e il più avanzato programma di pseudo satelliti. Zephyr è attualmente l’unico sistema alimentato interamente da energia solare in grado di operare nella stratosfera a un’altitudine media di 70.000 piedi (21 km), di fornire servizi locali, economici e continui – confrontabili a quelli dei satelliti – e di proporre una vasta gamma di applicazioni e missioni”, ha commentato Jana Rosenmann, Head of Unmanned Aerial Systems di Airbus.

Prima impresa a introdurre sul mercato batterie agli ioni di litio con anodi al 100% in silicio, nel 2013, Amprius produce le batterie commerciali a più alta densità energetica sul mercato. I prodotti e le piattaforme tecnologiche dell’azienda includono un anodo costituito interamente da nanofili di silicio, anodi in silicio-grafite, catodi ricchi di litio ed elettroliti ad alta tensione ideati su misura per il silicio.