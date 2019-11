Airbus presenta una tecnologia innovativa per il satellite Quantum di Eutelsat

Airbus, ESA ed Eutelsat hanno presentato oggi presso il sito Airbus di Madrid il nuovo carico utile che consiste in un’innovativa antenna multibeam. ELSA+ (ELectronically Steerable Antenna+) di Airbus costituisce una prima nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali in Europa. La versatilità delle sue prestazioni, che consentono per la prima volta di adattare il satellite alle esigenze commerciali dei clienti grazie al controllo del software, è infatti un cambiamento radicale per le comunicazioni via satellite.

L’antenna di ricezione orientabile elettronicamente funziona in banda Ku con otto raggi indipendenti riconfigurabili. Questa modularità intrinseca consente all’operatore di riconfigurare i raggi di radiofrequenza sull’area di copertura e offre una flessibilità senza precedenti per adattare i servizi multimediali e di trasmissione.

Un’altra novità è la capacità dell’antenna di mitigare eventuali interferenze, intenzionali o meno, grazie alla sua capacità di geolocalizzare qualsiasi interferenza e di annullarla.

Questa nuova antenna completa perfettamente i carichi utili interamente digitali di nuova generazione che consentono all’operatore di modificare la posizione orbitale, le frequenze e la potenza del satellite.

Airbus Defence and Space in Spagna è il principale appaltatore di questo strumento avanzato sviluppato nell’arco di quattro anni. Per costruire questo sistema avanzato, Airbus ha guidato un consorzio industriale composto da 12 aziende europee, di cui otto spagnole.

L’innovazione nella progettazione e produzione di antenne attive è uno dei punti di forza di Airbus in Spagna. ELSA+ si basa su sviluppi precedenti, come ad esempio: il DRA/ELSA per l’Hispasat 36W1, l’IRMA (In-orbit Reconfigurable Multibeam Antenna) a bordo dello SpainSAT per le comunicazioni militari sicure, nonché l’antenna attiva Gaia, che trasmette grandi volumi di dati in quanto il satellite mappa miliardi di stelle. Tutti questi sistemi stanno funzionando in orbita in modo soddisfacente.