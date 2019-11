“Più alberi per più bambini”: al via la campagna per sostenere la natalità investendo nell’ambiente

Con la piantumazione del primo albero a Milano, è ufficialmente partita la campagna Mellin “Più alberi per più bambini”, che vuole sostenere la natalità investendo anche in aree verdi per il benessere di bambini e famiglie in tutta Italia.

L’idea di sostenibilità di Mellin, storica azienda specializzata in alimenti per l’infanzia, ha messo concretamente radici partendo da Milano, nell’area verde di fronte all’Ospedale San Paolo con la piantumazione del primo dei 100 alberi di questo parco. Si inaugura così un progetto di ancor più ampio respiro che interesserà tutto il territorio nazionale.

Un albero ogni 50 nuovi nati per un totale di ben 9.000 alberi all’anno!

È questo l’impegno dell’Azienda, con l’auspicio di poter piantare sempre più alberi, in tutta Italia, per celebrare la ripresa delle nascite nel nostro Paese.

L’azienda ha annunciato l’avvio di un digital contest che ha l’obiettivo di far votare i genitori per definire insieme le prossime aree verdi da creare o riqualificare sul territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO 2 .

Da Pordenone a Bari, passando per Firenze fino a Matera, sono 10 le aree individuate dove si potranno piantare i nuovi alberi, ridando vita a zone che necessitano di nuove cure, in particolare:

A Torino , al Parco Sangone

, al Parco Sangone A Palazzolo Vercellese (Vercelli), nelle Aree protette del Po alessandrino vercellese

(Vercelli), nelle Aree protette del Po alessandrino vercellese A Pordenone , in 3 aree urbane

, in 3 aree urbane A Reggio Emilia , in 3 aree urbane

, in 3 aree urbane Nelle ex aree agricole di Calenzano , in provincia di Firenze

, in provincia di Firenze Vicino Roma, nel Comune di Allumiere , presso la Comunità Montana Monti della Tolfa e Allumiere

, presso la Comunità Montana Monti della Tolfa e Allumiere Nel Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia, nel comune di Cagnano Varano

Nel Comune di Castelgrande, in provincia di Potenza , sull’Appennino Lucano

, sull’Appennino Lucano Presso i calanchi nel Comune di Pisticci, Matera

Al Parco Nazionale Alta Murgia, in provincia di Bari, nei comuni di Comuni di Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Poggiorsini

Come le ricerche dimostrano, l’importanza di polmoni verdi all’interno o in prossimità degli aggregati urbani è ormai vitale: gli alberi contribuiscono in maniera determinante alla riduzione della CO 2 , ma anche a quella di sostanze inquinanti, purifcando l’aria che respiriamo e aiutandoci a vivere meglio e più in salute. Il verde poi determina l’abbasamento delle temperature in estate, riducendo l’effetto “isola di calore” creato dalle città, e quindi garantisce un forte risparmio energetico. Gli alberi inoltre hanno la proprietà di mitigare il rumore, promuovendo serenità. Città con più alberi sono quindi più sane, sostenibili e belle.

Il progetto rientra all’interno di Mosaico Verde, la nuova campagna nazionale lanciata da AzzeroCO 2 e Legambiente con il patrocinio delle più importanti Istituzioni e Associazioni nazionali, che ha l’obiettivo di piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ha di boschi esistenti in Italia

“Piantare il primo albero dell’area verde a cura di Mellin è stata una grande emozione che ho avuto il privilegio di condividere anche con i bambini del quartiere – dichiara Fabrizio Gavelli, Amministratore Delegato Mellin. Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio e di respiro nazionale. Con “Più alberi per più bambini” ci impegniamo a piantare un albero ogni 50 nuovi nati in Italia a partire dal 2020 per raggiungere circa 9000 alberi ogni anno per i prossimi anni. Un aiuto per l’ambiente, un segno di attenzione al tema della natalità in un Paese che invecchia anno dopo anno, fenomeno su cui bisogna lavorare per invertirne la tendenza”.

Il progetto “Più alberi per più bambini”, si ispira alla filosofia della Parental Policy di Mellin, una piattaforma aziendale che supporta mamme e papà nella gestione ottimale dell’equilibrio famiglia-lavoro. Un progetto che è diventato un riferimento importante nel nostro Paese, e che sta facendo proseliti anche in altre aziende.