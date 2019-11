Un alimento molto calorico è anche un prezioso alleato per la cura del diabete: abbassa la glicemia dopo i pasti

Pur essendo un alimento con alto potere calorico, è al contempo utile nella cura del diabete grazie alla sua capacità di ridurre i livelli di glucosio nel sangue dopo i pasti: le straordinarie proprietà dell’olio d’oliva sono al centro di uno studio della Sapienza di Roma. Di seguito l’approfondimento sul tema pubblicato da Humanitas Salute, edito dall’ospedale ad alta specializzazione Humanitas, centro di Ricerca e sede di Humanitas University, Ateneo dedicato alle Scienze mediche.

Diabete, l’oleuropeina abbassa i livelli di glicemia

Secondo lo studio pubblicato sul British Journal Clinical Pharmacology, l’oleuropeina, “uno dei componenti specifici del condimento preferito dagli italiani, è in grado di ridurre la glicemia post-prandiale. Gli studiosi si sono concentrati su un campione di persone sane alle quali sono stati somministrati 20 mg di oleuropeina durante un pasto tipico della cucina italiana. Confrontando i risultati con il controllo (placebo) a due ore dal pasto, i ricercatori hanno osservato una riduzione significativa della glicemia solo quando i partecipanti assumevano i 20 mg di oleuropeina. Altra osservazione interessante è che, dopo questo intervallo di tempo, i pazienti presentavano gli stessi livelli glicemici che avevano prima del pasto.”

Il ruolo della dieta mediterranea contro il diabete

La ricerca “apre nuove prospettive per combattere il diabete anche con sostanze naturali come l’oleuropeina, presente non solo nell’olio ma anche nelle foglie dell’ulivo. Un dato che si rivela molto importante visto che il diabete è una delle principali cause di infarto del miocardio ed ictus e sono nel 2016 in Italia interessa più di tre milioni di italiani.

L’assunzione di olio di oliva nella dieta è raccomandata per la prevenzione delle complicanze cardiovascolari e arteriosclerosi, senza dimenticarsi dell’importanza di essere seguiti da un diabetologo per la definizione del corretto percorso di cura anche farmacologica.”